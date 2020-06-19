Serie A geri dönüyor

Serie A'da, salgın dolayısıyla durdurulan 2019-2020 sezonunda kalan maçların tamamlanması için yarından itibaren seyircisiz olarak yeniden başlıyor.

Avrupa’da salgının ilk ciddi şekilde etkilediği ülke olan İtalya’da önlemler çerçevesinde 9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, 103 gün sonra yarınki Torino-Parma maçıyla perdelerini açacak.

Başlaması için İtalyan futbol camiasının, hükümet üzerinde yoğun baskı kurduğu Serie A'nın 2019-2020 sezonu yoğun ve sıkışık bir maç takvimiyle tamamlanacak.

20 Haziran'daki Torino-Parma müsabakasıyla başlayacak olan ligde, takımlar ortalama üç günde bir lig maçı oynayacak.

2 Ağustos’taki 38'inci ve son hafta maçlarıyla tamamlanması planlanan sezonun kalanında oynanması gereken toplam 124 karşılaşma bulunuyor.

LİDER JUVENTUS

Salgın nedeniyle maçlara 26. hafta itibariyle durdurulan ligde Juventus, 63 puanla lider durumda. Son 8 yılın şampiyonu siyah-beyazlılar, 1 puan geriden başkent ekibi Lazio takip ediyor.

Ligin başında haftalarca Juventus ile liderlik için çekişen Inter ise bir maç eksiğiyle 54 puanla 3. sıradan zirveyi izliyor.

Serie A'da puan durumu ise şu şekilde:



