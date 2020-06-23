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    Serie A'da lider Juventus, Ronaldo ve Dybala ile güldü

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 27. haftasında Juventus, Bologna'yı deplasmanda 2-0 yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.
    • AA
    • 23.06.2020 - 07:37
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    Serie A'da lider Juventus, Ronaldo ve Dybala ile güldü #1

    Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

    Karşılaşmanın 22. dakikasında hakem Rocchi, Bolognalı Dijks ile Rabiot arasındaki mücadelede VAR yardımıyla Juventus lehine penaltı kararı verdi.

    RONALDO, PENALTI GOLÜ İLE PERDEYİ AÇTI

    23. dakikada penaltı atışını gole çeviren Portekizli Cristiano Ronaldo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

    Serie A'da lider Juventus, Ronaldo ve Dybala ile güldü #2

    DYABALA NOKTAYI KOYDU

    36. dakikada Arjantinli Dybala, siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

    Müsabakada ilk yarı Juventus'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Serie A'da lider Juventus, Ronaldo ve Dybala ile güldü #3

    SON DAKİKALARDA JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

    İkinci yarıya da konuk Juventus, hızlı başlarken, arka arkaya bulduğu ataklarla üçüncü golü aradı ancak bulamadı.

    Juventus'ta oyuna 66. dakikada De Sciglio'nun yerine dahil olan Danilo, 82. dakikada sarı kart görürken, 90+1.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Maçı 10 kişi tamamlayan Juventus, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    KUPAYI KAYBEDEN JUVENTUS MORAL BULDU

    Bu sonuçla lider Juventus, geçen hafta İtalya Kupası’nı Napoli'ye kaybettikten sonra ligde Bologna deplasmanından aldığı 3 puanla moral buldu. Puanını 66'ya çıkartan Juventus, liderliğini sürdürdü.

    Lider Juventus'un, 62 puanlı en yakın takipçisi Lazio ise 24 Haziran Çarşamba günü Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.

    Serie A'nın 27. haftasına salı ve çarşamba günleri oynanacak maçlarla devam edilecek.

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