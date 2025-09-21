Serie A'daki başkent derbisinde kazanan taraf Roma!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında, Lazio ile Roma karşılaştı.

Roma kentinin iki takımı, başkent derbisinde kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

ROMA GALİP GELDİ

Maçın 38. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BİR KIRMIZI DAHA ÇIKTI

Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

ZEKİ FORMA GİYDİ

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.

LAZIO 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.