Sevilla'da Matias Almeyda dönemi başladı
İHA

Sevilla'da yeni teknik direktör belli oldu. 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı.

Sevilla'da boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Matias Almeyda getirildi.

SON OLARAK AEK'DA ÇALIŞTI

Almeyda, futbolu bıraktıktan hemen sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile başladı.

51 yaşındaki teknik adam son olarak AEK Atina takımını çalıştırdı.

SEVILLA'DA OYNAMIŞTI

3 yıllık sözleşme imzalanan Almeyda, futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması da giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor