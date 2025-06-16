Sevilla'da Matias Almeyda dönemi başladı

İHA
Sevilla'da yeni teknik direktör belli oldu. 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı.
Sevilla'da boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Matias Almeyda getirildi.
SON OLARAK AEK'DA ÇALIŞTI
Almeyda, futbolu bıraktıktan hemen sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile başladı.
51 yaşındaki teknik adam son olarak AEK Atina takımını çalıştırdı.
SEVILLA'DA OYNAMIŞTI
3 yıllık sözleşme imzalanan Almeyda, futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması da giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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