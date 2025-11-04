Sırbistan'da maçta kalp krizi geçiren teknik direktör öldü

- Sırbistan Süper Ligi'nde FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, kalp krizi geçirdi.
- Maçın 22. dakikasında yere yığılan Zizovic, kurtarılamadı.
- Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani ile oynanan müsabaka sırasında kalp krizi geçirdi.
Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik adamın maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.