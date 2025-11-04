Abone ol: Google News

Sırbistan'da maçta kalp krizi geçiren teknik direktör öldü

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 01:29
Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani ile oynanan müsabaka sırasında kalp krizi geçirdi.

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik adamın maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

