Tahran’da hava kirliliği nedeniyle futbol maçları iptal oldu

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin artması nedeniyle tüm futbol müsabaka ve antrenmanları iptal edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Futbol Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

"İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hava kirliliği endeksinin artması ve toz yoğunluğunun yükselmesi nedeniyle 7 Temmuz Pazartesi günü Tahran'da tüm müsabakalar ve antrenmanlar iptal edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ SEVİYESİ

Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 159 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).