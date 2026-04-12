Tottenham, Sunderland'e boyun eğdi

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sunderland, 1-0'lık skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

TOTTENHAM, 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken, ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kalarak 18. sırada ve küme düşme hattında yer aldı. Sunderland ise puanını 46'ya yükseltti.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Sunderland ise Aston Villa deplasmanına gidecek.