Fenerbahçe'den Kayserispor maçıyla ilgili paylaşım: Yorumsuz!

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Kante, Nene ve Talisca’nın (2) attığı gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 66’ya yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise kötü gidişatını sürdürerek ligdeki 14’üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanla düşme hattındaki yerini korudu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçıyla ilgili hakem Ali Yılmaz ve VAR'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçta yaşanan bazı pozisyonları paylaşarak "Yorumsuz!" notunu düştü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)