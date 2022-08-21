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    Tudor, oyuna giren Cengiz'i 19 dakika sonra değiştirdi

    Tudor, oyuna giren Cengiz'i 19 dakika sonra değiştirdi

    Nantes maçında Tudor'un 65. dakikada oyuna soktuğu Cengiz Ünder'in 19 dakika sonra oyundan alınması şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 00:59
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    Fransa 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Marsilya - Nantes karşılaşması, dikkat çeken bir ana sahne oldu.

    Oyuna aldığı Cengiz'i 19 dakika sonra değiştirdi

    Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Oyuna sonradan dahil olan milli oyuncumuz, Igor Tudor'un süpriz kararı ile yerini 84. dakikada Duje Caleta-Car'a bıraktı.

    Oyundan alınan milli oyuncu, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

    Tudor, oyuna giren Cengiz i 19 dakika sonra değiştirdi #1

    Cengiz'in son maçı olabilir

    Cengiz Ünder ile Igor Tudor'un arası son zamanlarda pek de iyi değildi. Tudor'un maçta böyle bir karar alması, Cengiz'in de hocasını pas geçerek soyunma odasına yönelmesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

    Tudor, oyuna giren Cengiz i 19 dakika sonra değiştirdi #2


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