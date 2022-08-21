Tudor, oyuna giren Cengiz'i 19 dakika sonra değiştirdi

Nantes maçında Tudor'un 65. dakikada oyuna soktuğu Cengiz Ünder'in 19 dakika sonra oyundan alınması şaşırttı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Marsilya - Nantes karşılaşması, dikkat çeken bir ana sahne oldu.

Oyuna aldığı Cengiz'i 19 dakika sonra değiştirdi

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Oyuna sonradan dahil olan milli oyuncumuz, Igor Tudor'un süpriz kararı ile yerini 84. dakikada Duje Caleta-Car'a bıraktı.

Oyundan alınan milli oyuncu, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Cengiz'in son maçı olabilir

Cengiz Ünder ile Igor Tudor'un arası son zamanlarda pek de iyi değildi. Tudor'un maçta böyle bir karar alması, Cengiz'in de hocasını pas geçerek soyunma odasına yönelmesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.