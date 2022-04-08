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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 08.04.2022 - 01:19
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

    Cengiz 90 dakika oynadı

    Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Roma, Bodo'ya boyun eğdi

    Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #2

    İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi.

    Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #3


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