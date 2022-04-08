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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. İşte sonuçlar..