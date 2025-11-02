Wolverhampton'da Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi

- Wolverhampton, Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
- Sonuçların ve performansın beklentilerin altında kaldığı belirtildi.
- Wolverhampton, Premier Lig'de 2 puanla son sırada yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların ve performansın kabul edilebilir standartların altında kaldığı aktarılarak Pereira ile yolların ayrıldığı belirtildi.
FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI
Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçmişti.
10 HAFTADA SADECE 2 PUAN TOPLADI
Premier Lig'de bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Wolverhampton, 2 puanla son sırada yer aldı.