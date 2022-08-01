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    Xavi, Pjanic'in geleceği hakkında kararsız

    İspanyol çalıştırıcı Xavi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic’in takımda kalıp kalmayacağına henüz karar veremedi.
    • 01.08.2022 - 13:38
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    Xavi, Pjanic'in geleceği hakkında kararsız

    Geride kalan sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren ve beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic'in Barcelona'daki durumu merak ediliyordu.

    Xavi Hernandez, sezon öncesi çalışmalarıyla Amerika Birleşik Devletleri kampında takımın yol haritasını çıkardı ancak Boşnak oyuncu Miralem Pjanic aklını karıştırmaya devam ediyor.

    Juventus'tan Katalan ekip Barcelona’ya transfer olan oyuncu, Katalan devindeki ilk sezonunda La Liga'da 19 kez forma giyerken Ronald Koeman'ın gözünden düşmüştü. Ardından geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi.

    Xavi, Pjanic in geleceği hakkında kararsız #1

    Adı Lyon'la anılıyor

    Boşnak oyuncu Pjanic, eski oyuncusu olduğu Fransız kulubü Lyon’la görüştüğü ve Katalan ekipten en kısa sürede ayrılması bekleniyordu.

    Süper Lig temsilcisi Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki orta saha, Barcelona'da ikinci bir şansı elde etmek üzere olabilir.

    Xavi, Pjanic in geleceği hakkında kararsız #2

    Xavi, Pjanic hakkında ne düşünüyor?

    AS'ın haberine göre; Barcelona'nın oynadığı son dört hazırlık maçının ardından Katalan devinin yol haritası çıktı.

    Xavi kadronun ilerisinde Lewandowski, Aubameyang, Dembele, Raphinha, Ansu ve Ferran gibi oldukça zengin seçeneklere sahip.

    Ancak İspanyol çalıştırıcının henüz karara varamadığı bir isim var: O da Miralem Pjanic.

    Bosna Hersekli oyuncu, Camp Nou'ya dönmeden önce kendisine başka bir takım bulması istenirken hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performans akılları karıştırdı.

    Önümüzdeki birkaç günde Xavi durumu kesinleştirmek için Pjanic ile bir görüşme yapacak.

    Xavi, Pjanic in geleceği hakkında kararsız #3

    Xavi performansını beğendi

    Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren oyuncunun Barcelona'daki geleceği için hızlı bir karar alınmayacak.

    Juventus ile yaptıkları hazırlık maçının ardından Miralem Pjanic’in performansını değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise şunları söyledi:

    "Performansını çok beğendim. Harika bir maç çıkardı, bize çok şey katıyor, iç hatlardaki boşlukları çok iyi buldu. Özel bir vizyonu var çünkü bu boşlukları gören çok fazla oyuncu yok."


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