Xavi'nin, Miralem Pjanic kararı

Mali açıdan sorunlu günler geçiren Barcelona'da teknik direktör Xavi, Miralem Pjanic'in geleceği hakkında kararını duyurdu.

Barcelona'da gidecek ve gelecek isimler kadar iç transferdeki yapılanma da merak konusu. Son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar ile boğuşan Katalan devinin, yeni transferleri Robert Lewandowski, Franck Kessie, Raphinha, Jules Kounde ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkarmama ihtimali söz konusu. Bu doğrultuda Barcelona takım kaptanları Gerard Pique ve Sergio Busquets'ten maaşlarında indirime gitmeleri istenmişti.

Yeni transferler yoksa Pjanic var

Gerçekleşen transferlerin oynamama riskine karşın teknik direktör Xavi, takviye çözümlerini takım içinde buldu. Bu doğrultuda orta alanda rotasyonlu bir kadro isteyen İspanyol çalıştırıcının, Miralem Pjanic'in takımda kalmasına karar verdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ama etkili olamayan yıldız Boşnak futbolcu, siyah-beyazlılar ile çıktığı 26 mücadelede gol atamazken 4 asist yaptı.