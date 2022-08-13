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    Xavi'nin, Miralem Pjanic kararı

    Mali açıdan sorunlu günler geçiren Barcelona'da teknik direktör Xavi, Miralem Pjanic'in geleceği hakkında kararını duyurdu.
    • 13.08.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 08:56
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    Xavi'nin, Miralem Pjanic kararı

    Barcelona'da gidecek ve gelecek isimler kadar iç transferdeki yapılanma da merak konusu. Son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar ile boğuşan Katalan devinin, yeni transferleri Robert Lewandowski, Franck Kessie, Raphinha, Jules Kounde ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkarmama ihtimali söz konusu. Bu doğrultuda Barcelona takım kaptanları Gerard Pique ve Sergio Busquets'ten maaşlarında indirime gitmeleri istenmişti.

    Xavi nin, Miralem Pjanic kararı #1

    Yeni transferler yoksa Pjanic var

    Gerçekleşen transferlerin oynamama riskine karşın teknik direktör Xavi, takviye çözümlerini takım içinde buldu. Bu doğrultuda orta alanda rotasyonlu bir kadro isteyen İspanyol çalıştırıcının, Miralem Pjanic'in takımda kalmasına karar verdiği iddia edildi.

    Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ama etkili olamayan yıldız Boşnak futbolcu, siyah-beyazlılar ile çıktığı 26 mücadelede gol atamazken 4 asist yaptı.

    Xavi nin, Miralem Pjanic kararı #2


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