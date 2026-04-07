Youssef En-Nesyri için ayrılık gelişmesi

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'e giden Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Al Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

KULÜBÜ İKNA EDEMEDİ

Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre, Faslı forvet Youssef En-Nesyri, performansıyla Al Ittihad yönetimini ikna edemedi.

"YERİNE YETENEKLİ BİR FORVET"

Okaz'da yer alan haberde, "Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor." denildi.

10 MAÇTA 5 GOLLÜK KATKI

20 milyon euro piyasa değerindeki Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.