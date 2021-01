Fatih Terim: İrfan Can bize gelmek istiyor

Fatih Terim Gaziantep galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Terim, İrfan Can transferiyle ilgili de konuştu.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray Onyekuru'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyeti ve transferleri değerlendirdi.

"İRFAN CAN'IN BİZE KARŞI NE HİSSETTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

İrfan Can transferini değerlendiren Terim, "İrfan Can'ın bize karşı ne hissettiğini hepimiz ve herkes biliyor. İrfan Can da düzgün duruyor. Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki, para değil. Galatasaray karşılıklı istenen transferi gerçekleştirir inşallah." açıklamasında bulundu.





"BU SEFER ONYEKURU'YU TAMAMEN ALDIK"

Onyekuru transferiyle ilgili de konuşan Terim, "Onyekuru'yu kiralıyoruz. Müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Onyekuru'yu tamamen aldık." ifadelerinde bulundu.