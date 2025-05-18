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Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti

Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 81 puana yükseldi. Ancak Galatasaray'ın Kayserispor'u yenmesiyle birlikte şampiyonluk umutları sona erdi.