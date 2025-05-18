Fenerbahçe, Eyüpspor'u tepkiler eşliğinde iki golle geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarın maça ilgisi çok düşük kaldı.
Tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.
TEPKİLER EŞLİĞİNDE GALİBİYET
Fenerbahçe taraftarları santrayla birlikte futbolcuları ıslıkladı ve ardından yönetimi istifaya devam etti.
NESRYİ'NİN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-lacivertlilerde Youssef En Nesyri karşılaşmanın 32. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe taraftarları golün ardından ıslıklı tepkisini sürdürünce Faslı futbolcu tribünlere kulağını göstererek 'duymuyorum' mesajı verdi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.
F.BAHÇE GALİBİYETE UZANDI
Karşılaşmanın 84. dakikasında Edin Dzeko'yla farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, 90+4. dakikada Umut Meraş'ın attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
FENERBAHÇE SEZONU 2. SIRADA TAMAMLADI
Aynı saatte başlayan günün diğer maçında lider Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, küme düşmesi haftalar önce kesinleşin Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligde üst üste 5. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'te kaldı.
27. dakikada Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte son anda ayağıyla dokunan En-Nesyri'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Fred'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Eyüpspor'dan Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı.
Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
48. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Emre Mor, Djiku'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahası içindeki Thiam'a çıkardı. Oyuncunun, altıpasın bir adım gerisinden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında En-Nesyri ile duvar pası yapan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinden Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Berke Özer uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
84. dakikada Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin hızlı çıktığı atakta Tadic'in pasıyla rakip kaleye ilerleyen Dzeko, ilk pozisyonda topa takılsa da devamında rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gönderdi: 2-0.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Emre Akbaba ile Skriniar yükseldi. Skriniar'a çarpan topu Livakovic ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken arka direkte Umut Meraş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
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