Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım resmen başladı.
30-31 Mayıs'ta yapılması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanmaması nedeniyle ertelendi.
8-9 Haziran'da yapılacak
Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran'a ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10:00'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır.
Ali Koç'un rakibi Aziz Yıldırım
Sarı lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, sportif başarının olmadığı 6 yıllık dönemin ardından, yeniden Ali Koç'a rakip olma kararı aldı.
Futbol otoriteleri Aziz Yıldırım'ın, halefi Ali Koç'a karşı güçlü bir rakip olacağı yorumunda bulundu.
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