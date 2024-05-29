Aziz Yıldırım: 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur

AA & Ensonhaber

Ali Koç döneminde 7 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, başkanlık seçimine gidiyor.

Fenerbahçe'de kongre çalışmaları kapsamında Ankara'daki JW Marriott Hotel'de genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu, anlaşmaları durumunda haftaya İstanbul'a getireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şampiyon yapmak için geliyorum"

Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok. Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim.