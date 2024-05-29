Aziz Yıldırım, stadyum projesini paylaştı Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

İHA

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıklamıştı.

Seçime sayılı bir süre kala iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Stadyum kapasitesi 60 bine çıkacak

6 sene sonra yeniden Koç'la karşılaşacak olan Yıldırım, stadyum projesinin detaylarını paylaştı.

Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi.

Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tarihçesi

Şükrü Saracoğlu Stadyumu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maçlarını oynadığı 47 bin 834 seyirci kapasiteli, Türkiye'nin en büyük 4. stadyumudur.

Kurbağalı Dere'nin Kalamış Koyu'na döküldüğü yerin hemen doğu yakasındaki alanda yer alır. Stadın bulunduğu zemin Papazın Çayırı olarak bilinmektedir.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu ismini, bulunduğu araziyi Fenerbahçe'ye kazandırmış ve 1934 - 1950 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Şükrü Saracoğlu'ndan almıştır.

Birçok kez yenilenen stadyum, son olarak 1999 ile 2006 yılları arasında parça parça yıkılıp yeniden yapılarak bugünkü görünümünü kazanmıştır.

İşte Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)