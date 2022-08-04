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    Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko'yu ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mücadeleye çıkacağı 11 belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 19:12
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    Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşırlaşacak.

    Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

    Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe'nin 11'i

    Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

    Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska

    Fenerbahçe nin Slovacko maçı 11 i belli oldu #1

    Fenerbahçe nin Slovacko maçı 11 i belli oldu #2

    Fenerbahçe nin Slovacko maçı 11 i belli oldu #3


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