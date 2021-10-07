Fransa Belçika'yı 3-2 yenerek finale yükseldi

UEFA Uluslararası Ligi'nin yarı final maçında Fransa 0-2 geriye düştüğü Belçika karşısında 3-2 kazanarak finale yükseldi.

UEFA Uluslararası Ligi'nin yarı final maçında Belçika evinde Fransa'yı konuk etti.

Maça hızlı başlayan başlayan Belçika, Yannick Carrasco'nun 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Devam eden dakikalarda Romelu Lukaku'nun 40. dakikada attığı golle skor 2-0'a geldi.

FRANSA'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ

İlk yarıya göre ikinci yarıda oyuna daha kontrollü başlayan Fransa hücum hattında etkili pozisyonlara girmesi sonucu aradığı golü 62. dakikada Karim Benzama ile buldu.

İkinci golü arayan deplasman ekibinde Kylan Mbappe 69. dakikada sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılıklı tehlikeli pozisyonların devam ettiği son anlarda Belçika'nın oyundan düşmesini fırsat bilen Fransa 90. dakikada Theo Hernandez ile fileleri havalandırarak 2-3'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

FİNAL'DE RAKİP İSPANYA

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükselmişti. Böylece finalin adı da İspanya - Fransa oldu.

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.



