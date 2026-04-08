1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor oldu

2. Lig Beyaz Grup'ta 35. haftada Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi.

Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı.

Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

3 HAFTA KALA İLAN ETTİLER

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı.

Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı.

24 YIL SONRA 1. LİG'DELER

Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek.

Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

"BUNDAN SONRA Kİ HEDEF SÜPER LİG OLACAK"

Kentte spor yorumculuğu yapan İhsan Rüzgar, AA muhabirine, 24 yıl sonra gelen şampiyonluktan dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi.

Grubu şampiyon tamamladıklarını vurgulayan Rüzgar, "Güzel ve harika bir atmosferde galibiyet alarak şampiyon olduk. Yenmediğimiz hiçbir takım kalmadı bu sezon. Şampiyon olduk ve 1. Lig'deyiz. Bundan sonra ki hedef Süper Lig olacak." diye konuştu.

"ÇOK SEVİNÇLİYİM"

Çocuk taraftarlardan Mustafa Eymen Akdağ da takımlarının şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Vali Bey ve emeği geçen bütün kişilere teşekkür ederiz. Çok sevinçliyim. Batman Petrolspor inşallah seneye Süper Lig'e de çıkar." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrolspor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek 1. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrolspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri 1. Lig'de başarılar dileriz.