14 AĞUSTOS PAZAR 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

14 AĞUSTOS PAZAR 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Fransa Ligue 1 Lorient - Lyon takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İskoçya Premier Lig Kilmarnock - Celtic takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 F.Düsseldorf - Greuther Fürth takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Hannover 96 - Jahn Regensburg takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 St.Pauli - Magdeburg takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - West Ham takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Ajaccio - Lens takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Auxerre - Angers takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Reims - Clermont takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Troyes - Toulouse takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga Mainz - Union Berlin takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Gürcistan Erovnuli Liga Lokomotif Tiflis - Gagra takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 16:30 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto 1. Lig Bodrumspor - Y.Malatyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol TFF Rezerv Lig Galatasaray - Giresunspor takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, GS TV aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Azerbaycan Premier Ligi Qabala - Shamakhi takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 17:20 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Nice - Strasbourg takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 18:05 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İngiltere Premier Lig Chelsea - Tottenham takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 18:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga Bayern Münih - Wolfsburg takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 18:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İspanya La Liga Cadiz - Real Sociedad takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 18:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Ümraniyespor - Antalyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 19:15 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK - Ankaragücü takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 19:15 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İtalya Serie A Fiorentina - Cremonese takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İtalya Serie A Lazio - Bologna takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Azerbaycan Premier Ligi Neftçi Bakü - Kapaz takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor - Göztepe takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Portekiz Liga NOS Vizela - Porto takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Gürcistan Erovnuli Liga Dila Gori - Dinamo Batum takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İspanya La Liga Valencia - Girona takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 20:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Brest - Marsilya takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İtalya Serie A Salernitana - Roma takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İtalya Serie A Spezia - Empoli takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İspanya La Liga Almeria - Real Madrid takımları karşı karşıya geliyor. 14.08.2022 | Pazar günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.