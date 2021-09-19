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    Galatasaray-Alanyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 16:26
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    21' Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu top üstten dışarıya gitti.

    11' Juanfran sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Efecan kafayı vurdu top yandan auta gitti.

    7' Sol kanattan kullanılan kornerde Cicaldau ortayı yaptı, savunma topu karşıladı.

    6' Kerem sol kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.

    4' Efecan sağ kanattan ortaladı, savunmada Nelsson topu uzaklaştırdı.

    4' Emre Akbaba ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale önün çıkardı, savunmada Luyindama topa son anda ayak koydu.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil

    Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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