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TFF harcama limitlerini açıkladı
Ülke futbolunda merakla beklenen karar, bugün açıklandı. Kulüplerin harcama limitleri belli oldu.
- 20.06.2022 - 18:03
- Güncelleme : 20.06.2022 - 18:45
Süper Lig 'de gözler, yeni sezon takımlarının yapacakları transferlere çevrilmiş durumda.
Kulüpler de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılacak Harcama Limitlerinin açıklanmasını bekliyordu.
Yeni federasyon başkanının seçilmesinin ardından kararlar, hızlı bir şekilde duyurulmaya devam ediyor.
Yabancı kuralının ardından federasyon, bugün Harcama Limitlerini de resmi internet sitesinden duyurdu.
Sapma oranı yüzde 40'a çıkarıldı
TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Harcama Limitlerinde sapma oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkartıldığını belirtmişti.
En yüksek limit Galatasaray'a verildi
Açıklanan limitler dört büyüklerde şu şekilde belirlendi:
- Galatasaray'a 1 milyar 104 milyon 157 bin 487 TL
- Fenerbahçe'ye 984 milyon 913 bin 184 TL
- Beşiktaş'a 686 milyon 289 bin 302 TL
- Trabzonspor'a 627 milyon 970 bin 673 TL
Sapma oranıyla birlikte limitler ise şöyle:
- Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL
- Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon 878 bin 458 TL
- Beşiktaş'a 960 milyon 805 bin 23 TL
- Trabzonspor'a 879 milyon 158 bin 943 TL