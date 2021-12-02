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- 2 Aralık 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 Aralık 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 10:14
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:30 Tigers FC - APIA Tigers Avustralya Federasyon Kupası Bilyoner TV
- 13:00 Giresunspor - Ankara Demir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor
- 15:00 Ankaragücü - Nazilli Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın A Spor
- 15:00 Y.Malatyaspor - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın A Spor
- 17:00 Göztepe - Kahta 02 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor
- 19:00 Konyaspor - Vanspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
- 20:30 Torino - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 20:45 AZ Alkmaar - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 21:00 Gaziantep FK - Sakaryaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor
- 22:00 Guabira - Royal Pari Bolivya Premier Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Real Potosi - Independiente Petroleros Bolivya Premier Ligi Bilyoner TV
- 22:30 Tottenham - Brentford İngiltere Premier Lig S Sport Plus
- 22:45 Lazio - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV
- 22:45 Standard Liege - Beerschot Belçika Kupası Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
- 23:00 Ajax - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 23:15 Manchester Utd - Arsenal İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus