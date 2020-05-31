3 büyüklerde sözleşmesi biten ama oynaması gereken 21 isim Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ve sözleşmelerinin sona ermesine karşın devam eden resmi müsabakalarda forma giyecek olan 21 futbolcu var.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ligler bir süre önce askıya alınmıştı.

12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda kural hakkında yapılan açıklama ile, resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontratı biten oyuncuların anlaşmasının uzayacağı belirtilmişti.

3 BÜYÜKLERDE 21 FUTBOLCU

Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de ise bu durumu yaşayan 21 futbolcu mevcut.

Dün gece itibarıyla sözleşmesi bitse de resmi müsabakaların devam etmesiyle forma giyecek olan 21 isim şu şekilde:

FENERBAHÇE:

Emre Belözoğlu

Falette

Hasan Ali

Tolga Ciğerci

Isla

Mehmet Ekici

BEŞİKTAŞ:

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Diaby

Boateng

Rebocho

Elneny

Atiba

GALATASARAY

Lemina

Seri

Onyekuru

Andone

Mariano

Donk

Selçuk

Nagatomo

