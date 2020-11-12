3 büyüklerin başkanları Pamir bebek için bir araya geldi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 'Bırakmam Seni Pamir' kampanyası kapsamında bir araya geldi. Beşiktaş YouTube kanalında gerçekleşen canlı yayına Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi'nin diyaloğu damga vurdu.

Beşiktaş'ın SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için başlattığı ''Bırakmam Seni Pamir'' kampanyası, hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Pamir için birlik oldu. Kulüp başkanlarının, birçok ünlü ismin ve Pamir'in ailesinin bir araya geldiği yardım kampanyası, Beşiktaş YouTube kanalından yayınlandı.

Ali Koç: Beşiktaş forması giyer gelirim - İZLE



"BEŞİKTAŞ FORMASI GİYER GELİRİM"

Önemli mesajların verildiği canlı yayında Ali Koç, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Ali Koç'a "Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun." şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi'ye ''Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim.'' dedi. Ahmet Nur Çebi'nin "Harikasın." diyerek cevap verdiği o diyalog alkış topladı.

AHMET NUR ÇEBİ

"İnşallah bir yayının sonucunda başarılı bir yardım toplarız. Futbol camiasına, katılımcılara ve sayın başkanlara saygı ve selamlarını iletiyorum."

ALİ KOÇ

"Baba kız olarak teşekkür ederim size. Pamir gibi ülkemizde ne yazık ki onlarca çocuğumuz var. Bu hastalık için tedavi yöntemi bulunmuş Amerika'da. Bizim de hastanelerimiz var. Tedavi yöntemleri arasında en pahalı olan yöntemlerden biri. O yüzden yaptığınız kampanyaya toplanan paralar çok kaydadeğer ama yetmiyor. İnşallah bu akşam arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı. 600 bin dolar fark var yanılmıyorsam."





MUSTAFA CENGİZ

"Batı'da çok gelişmiş dernekler var. SMA hastalığı için dernek kurulması gerekir. Daha birçok hastalıklar için de. Ali Başkanımın da ifade ettiği gibi her şeyi devlette beklememek gerekir. Toplumsal irade göstermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de maddi olarak elimden geleni yapacağım. Sizi tebrik ediyorum. Buradan kamuoyuna sesleniyorum."