Petrol
85.78
1.82%
Euro
19.3358
0.46%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.056
0.81%
Borsa
4962
-0.01%
Bitcoin
319.911
2.06%
BTXN Coin
5.55
-2.28%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    30 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 30.11.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    30 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    18.00: (D Grubu) Avustralya-Danimarka / TRT 1

    18.00: (D Grubu) Tunus-Fransa / TRT Spor

    22.00: (C Grubu) Polonya-Arjantin / TRT 1

    22.00: (C Grubu) Suudi Arabistan-Meksika / TRT Spor


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte sağlık çalışanlarına verilecek promosyon
    Gündem

    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte sağlık çalışanlarına verilecek promosyon

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler
    Yaşam

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler

    Görüş Bildir