Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mesut Özil transferini KAP'a bildirerek transferi resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Arsenal ve Mesut Özil'le anlaşma varıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.

Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.

Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Hoş geldin Mesut!"

Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen duyurdu VİDEO









SÖZLEŞME 3.5 YILLIK

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MESUT ÖZİL'İN VEDA SÖZLERİ

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e veda etti. Mesut Özil, "7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum." dedi.

EDU'DAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Arsenal Genel Direktörü Edu, "Arsenal'e katkılarından dolayı Mesut Özil'e teşekkür ederiz. 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, 3 FA Cup zaferinde yer aldı ve sahada harika anlar yaşattı. Son görüşmelerimizde oldukça profesyonel davrandı. Arsenal'la bağlantılı herkes, kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut'a ve ailesine en iyi dileklerini sunduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

ARTETA'DAN MESUT ÖZİL'E TEŞEKKÜR

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise "Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son dönemde ona antrenörlük yapmak bir ayrıcalıktı. Yaratıcılığı ve vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süreçte birçok başarı getirdi. Mesut, 3 FA Cup zaferi de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok başarının kalbindeydi. Bu başarıları her zaman tarihin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor ve Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz." dedi.

