Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçıyla birlikte tüm müsabakalar tamamlandı. İşte oluşan puan durumu ve 32. haftanın programı...

Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanan maçların ardından sona erdi.

Oynanan maçlarda Galatasaray evinde Rizespor'a 4-3 yenilerek derbi haftasında çok önemli bir avantajı elinin tersiyle iterken Beşiktaş ve Fenerbahçe de derbide 1-1'lik sonuçla 1 puana razı oldu.

BEŞİKTAŞ'IN BİR MAÇI EKSİK

Bu sonuçlarla birlikte bir maçı eksik olan Beşiktaş 64 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 61, Fenerbahçe ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.

Milli aranın ardından lig kaldığı yerden devam edecek.

PUAN DURUMU

32. HAFTANIN PROGRAMI