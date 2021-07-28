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Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu
Trabzonspor'un önceki gün Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sürüyor.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 10:23
- Güncelleme : 28.07.2021 - 10:33
Trabzonspor'un önceki gün Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün tedavisi devam ediyor.
DİNLENDİRİLİYOR
Darbe aldığı sol diz üst kısmında çizikler oluşan Abdülkadir'in durumunun ciddi olmadığı, sadece tedbir amaçlı dinlendirildiği ifade edildi.
22 yaşındaki yıldızın, takım Trabzon'a döndükten sonra direkt idmanlara başlayacağı da belirtildi.