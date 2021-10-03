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    Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 18:52
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    Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

    Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed

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