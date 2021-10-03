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Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 03.10.2021 - 17:51
- Güncelleme : 03.10.2021 - 18:52
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed