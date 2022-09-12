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Beşiktaş'ın penaltı beklediği an
Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırladığı maçta Duarte'nin topu uzaklaştırırken koluna çarpan top penaltı itirazlarını da beraberinde getirdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyona devam kararı verdi.
- 12.09.2022 - 19:25
- Güncelleme : 12.09.2022 - 19:33
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti.
Mücadelenin 13. dakikasında Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu güçlükle uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını iddia etse de hakem oralı olmadı.
Halil Umut Meler'e tepki var
Siyah-beyazlılar sosyal medyada Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterirken, pozisyonun penaltı olduğuna ilişkin binlerce tweet atıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)