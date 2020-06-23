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- 6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta
6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta
Yayıncı kuruluş, yakın dönemde 6 saniye kuralını tek seferde en çok ihlal eden ismin Beşiktaş'tan ayrılan Alman kaleci Loris Karius olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 09:53
Galatasaray'ın olaylı bir maç sonunda yediği penaltı golüyle Gaziantep karşılaşmasından 3-3'lük skorla ayrılmasının yankıları sürüyor.
Penaltı öncesinde hakem Alper Ulusoy'un verdiği "6 saniye ihlali" kararı sonrasında, daha önce diğer kalecilerin bu kurala uyup uymadığı merak konusu oldu.
REKOR KARİUS'TA
Okan Kocuk'un 18.48 saniye topu elinde tuttuğunu tespit eden yayıncı kuruluş beIN Sports, yakın dönemde rekorun Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'ta olduğunu söyledi.
Alman oyuncunun, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta topu 19.92 saniye elinde tuttuğu görüntüler paylaşıldı.