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6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta

6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta

Yayıncı kuruluş, yakın dönemde 6 saniye kuralını tek seferde en çok ihlal eden ismin Beşiktaş'tan ayrılan Alman kaleci Loris Karius olduğunu açıkladı.