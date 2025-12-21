600 kilometrelik deplasman sadakati: Tribünde tek başına destek verdi TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Tokat Belediyespor’un Düzcespor ile oynadığı karşılaşmada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Deplasman tribününde Tokat temsilcisini destekleyen tek bir taraftar yer aldı.