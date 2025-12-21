600 kilometrelik deplasman sadakati: Tribünde tek başına destek verdi

- Tokat Belediyespor'un Düzcespor ile oynadığı maçta deplasman tribününde tek bir taraftar yer aldı.
- Bu taraftar, 600 kilometre yol kat ederek Düzce'ye geldi.
- Maç boyunca tezahüratlarla takımını destekledi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup liginin 15. haftasında Düzce Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.
Tokat'tan yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek Düzce'ye gelen bir futbolsever, deplasman tribününde takımını yalnız bırakmadı.
Kendisine ayrılan bölümde maçı takip eden taraftar, 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla takımına destek verdi.