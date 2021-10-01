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    Ülke puanı sıralamasında son durum

    Ülke puanı sıralamasında son durum

    Hafta içi oynanan maçların ardından ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha geriledik. Bu sezon ilk 15'e giremezsek 2023-24 sezonu kabus gibi geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 09:05
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    Galatasaray , Marsilya deplasmanında beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini sürdürse de bu skor ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha gerilememize engel olamadı.

    YUNANİSTAN'A DA GEÇİLDİK

    Beşiktaş ’ın ardından F.Bahçe’nin yenilmesi sonrası Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan’a geçilerek 19. sıraya geriledi.

    Hırvatistan 24.900 puanla 15. sırada yer alırken Çekya 24.400’le 16., G.Kıbrıs 24.375’le 17., Yunanistan 24.200’le 18., Türkiye ise 23.900 ile 19. sırada.

    Ülke puanı sıralamasında son durum #1

    DEVLER LİGİ HAYAL OLACAK

    Eğer bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak 2023-24’te Devler Ligi’ne 1 (playoff), Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız.

    Ülke puanı sıralamasında son durum #2

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