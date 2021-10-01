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Ülke puanı sıralamasında son durum

Ülke puanı sıralamasında son durum

Hafta içi oynanan maçların ardından ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha geriledik. Bu sezon ilk 15'e giremezsek 2023-24 sezonu kabus gibi geçecek.