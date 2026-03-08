7 gollü düello! Esenler Erokspor, Bodrum FK'yı yendi

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 4-3'lük skorla mağlup etti.
1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 4-3'lük skorla kazandı.
Erokspor, 10. dakikada Kayode'nin penaltı golüyle öne geçti.
Ev sahibi Bodrumspor, 15. dakikada Ali Habeşoğlu ve 29. dakikada Dino Hotic'in golleriyle geri dönüp öne geçti.
Erokspor, 45+3. dakikada Kayode'nin ikinci golüyle eşitliği sağladı.
BODRUM 10 KİŞİ KALDI, KAYODE HAT-TRICK YAPTI
53. dakikada Dino Hotic'in direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Bodrum FK karşısında Erokspor, 65. dakikada Kayode'nin ikinci penaltısıyla yeniden öne geçti.
Hamza Catakovic, 90+4'te farkı 2'ye çıkardı. Bodrumlu Taulant Seferi, 90+7. dakikadaki penaltıyla maçın skorunu belirledi.
EROKSPOR'UN MÜTHİŞ SERİSİ
Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran ve bu süreçte 10. galibiyetini alan Erokspor, puanını 62'ye çıkardı.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Bodrum FK ise 48 puanda kaldı.
Erokspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.