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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 19:03
- Güncelleme : 03.12.2021 - 19:57
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi