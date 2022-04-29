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    Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
    • 29.04.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 19:41
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    Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir


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