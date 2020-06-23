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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'in 28. haftasının sonunda; Başakşehir aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna yerleşirken, Trabzonspor ise Alanya deplasmanından 1 puanla dönerek ikinci sırada kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 09:00
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    Süper Lig'de puan durumu #1

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor...

    28. hafta oynanan maçların sona ermesinin ardından lider de değişti. Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere tamamlayan Trabzon, 57 puanla ikinci sıraya yerleşirken; Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir ise 59 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

    G.SARAY'IN LİDERLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

    Pazar günü Konyaspor'a konuk olan Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı.

    Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayan Galatasaray ise, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 51 puan ile 4. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da büyük darbe aldı.

    Aslan'ın liderle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig'de puan durumu #2

    KALAN MAÇLAR

    Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların kalan maçları ise şu şekilde:

    Başakşehir'in kalan maçları:
    Galatasaray
    Antalyaspor (D)
    Denizlispor
    Konyaspor (D)
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)

    Trabzonspor'un kalan maçları:
    Ankaragücü
    Galatasaray (D)
    Antalyaspor
    Denizlispor (D)
    Konyaspor
    Kayserispor (D)

    Sivasspor'un kalan maçları:
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)
    Yeni Malatyaspor
    Fenerbahçe (D)
    Gençlerbirliği
    Göztepe (D)

    Galatasaray'ın kalan maçları:
    Başakşehir (D)
    Trabzonspor
    Alanyaspor (D)
    Ankaragücü (D)
    Göztepe
    Antalyaspor (D)

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