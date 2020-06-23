Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 28. haftasının sonunda; Başakşehir aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna yerleşirken, Trabzonspor ise Alanya deplasmanından 1 puanla dönerek ikinci sırada kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor...

28. hafta oynanan maçların sona ermesinin ardından lider de değişti. Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere tamamlayan Trabzon, 57 puanla ikinci sıraya yerleşirken; Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir ise 59 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

G.SARAY'IN LİDERLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Pazar günü Konyaspor'a konuk olan Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı.

Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayan Galatasaray ise, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 51 puan ile 4. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da büyük darbe aldı.

Aslan'ın liderle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

PUAN DURUMU

KALAN MAÇLAR

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların kalan maçları ise şu şekilde:

Başakşehir'in kalan maçları:

Galatasaray

Antalyaspor (D)

Denizlispor

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor'un kalan maçları:

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Antalyaspor

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

Sivasspor'un kalan maçları:

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Gençlerbirliği

Göztepe (D)

Galatasaray'ın kalan maçları:

Başakşehir (D)

Trabzonspor

Alanyaspor (D)

Ankaragücü (D)

Göztepe

Antalyaspor (D)