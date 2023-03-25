A Milli Takım, Ermenistan deplasmanında kazandı A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenerek gruplara galibiyetle başladı.

Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024’ün eleme maçları başladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Oleksandr Petrakov’un ekibi Ermenistan, İspanyol hakem J. Sanchez yönetiminde Republican Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Milliler’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Takım’ın gollerini Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ermenistan'ın tek golünü ise Ozan Kabak kendi kalesine attı.

Ermenistan 1-0 öne geçti

Maçın 10. dakikasında Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi. Ermenistan 1-0 öne geçti.

Orkun, maça denge getirdi

Karşılaşmanın 35. dakikasında Orkun Kökçü ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top kaleci Arsen Beglaryan'ın bakışları arasında ağlara gitti.

Bu golle skor 1-1'e geldi ve ilk yarıda başka gol çıkmayınca iki takım soyunma odasına eşitlikle girdi.

Galibiyet golü Kerem'den

Mücadelenin 64. dakikasında Enes Ünal'ın harika pasında karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 2-1'e geldi ve maçın kalan dakikalarında gol çıkmayınca A Milli Takım üç puanın sahibi oldu.

İkinci maçımız Hırvatistan'a karşı Bursa'da olacak

D Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, 28 Mart tarihinde Bursa’da Hırvatistan’ı konuk edecek. Ermenistan ise ikinci haftayı maç oynamadan geçirecek.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım ilk maçını kazanarak gruplara 3 puanla başladı. Maçtan mağlup ayrılan Ermenistan ise puanla tanışamadı.