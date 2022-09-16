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    A Milli Takımımızın aday kadrosu

    A Milli Takımımızın aday kadrosu

    A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
    • 16.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 15:23
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    A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi aday kadrosu açıklandı.

    Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu. Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı.

    Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı. Öte yandan sezona iyi başlayan Salih Uçan'ın kadroda olmaması ise tepki çekti.

    İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü.

    A Milli Takımımızın aday kadrosu #1

    Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:

    Kaleciler

    Altay Bayındır, Fenerbahçe
    Doğan Alemdar, Rennes
    Uğurcan Çakır, Trabzonspor

    Defans

    Onur Bulut, Kayserispor
    Zeki Çelik, Roma
    Çağlar Söyüncü, Leicester
    Kaan Ayhan, Sassuolo
    Merih Demiral, Atalanta
    Ozan Kabak, Hoffenheim
    Eren Elmalı, Trabzonspor
    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe
    Rıdvan Yılmaz, Rangers

    Orta saha - Forvet

    Cengiz Ünder, Marsilya
    Yunus Akgün, Galatasaray
    Berkan Kutlu, Galatasaray
    İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe
    Orkun Kökçü, Feyenoord
    Salih Özcan, Dortmund
    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray
    Serdar Gürler, Başakşehir
    Enes Ünal, Getafe
    Halil Dervişoğlu, Burnley
    Serdar Dursun, Fenerbahçe

    A Milli Takımımızın aday kadrosu #2


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