ABB FOMGET, 1207 Antalyaspor'a fark attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile 1207 Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 9. dakikada Olha ve 17. dakikada Dias'ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.
ABB FOMGET'TEN FARKLI GALİBİYET
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 63. dakikada Misa, 65. dakikada Olha, 77. dakikada Misa ve 90+2. dakikada Heidi'nin attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.