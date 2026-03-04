Fatih Tekke: Saç sakal beyazladı, kilo verdim

Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselirken, grubu dördüncü tamamlayan RAMS Başakşehir kupaya veda etti.

TEKKE'YE SORULDU: KENDİ DURUMUNUZU NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ?

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında bir gazeteci Tekke'ye, "Kendi durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?" diye sordu.

"SAÇ SAKAL BEYAZLADI, KİLOLAR GİTTİ..."

Tekke ise soruya hem esprili hem de dikkat çeken bir yanıt verdi.

Bordo-mavili takımın teknik patronu, "Durumum gözükmüyor mu? Saç ve sakal beyazladı, kilolar gitti falan..." ifadelerini kullandı.