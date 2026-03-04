Arda Kardeşler: Bir kez şike teklifi geldi

Bu sezon Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Süper Lig maçını yöneten ve bu karşılaşma sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Menajerlik yapmak isteyen Arda Kardeşler, Spor Bursa'dan Serkan Yetişmişoğlu'na konuştu.

"ÖNÜ ÇOK AÇIKMIŞ"

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki pozisyon hakkında Kardeşler, "Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de avantajı kaybolmuş derdim, çünkü önü çok açıkmış." dedi.

"BAŞKAN ZATEN O GÜN DİYECEĞİNİ DEDİ"

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunun bedeli ağır olur" sözleri üzerine Arda Kardeşler, şu sözleri sarf etti:

Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydu. İstifam onaylandı ve süreç netleşti.

"CEZA, TV'YE BAĞLANDIĞIM İÇİNDİ"

PFDK'nın kendisine verdiği 15 gün ceza ile ilgili olarak şunları dedi:

Televizyona bağlandım. Cezanın maçla alakası yoktu. MHK'dan habersiz televizyona çıktığım için ceza aldım.

"MÜTHİŞ MAÇLAR YÖNETMİYORDUM"

Yönettiği maçlar hakkında Kardeşler, şunları dedi:

10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Buraya kadarmış diyelim.

"BİR KEZ ŞİKE TEKLİFİ GELDİ"

Bir kez şike teklifi aldığını söyleyen Arda Kardeşler, şu ifadeleri kullandı:

Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı.

"HER YERDE TARTIŞMALAR VAR"

Kardeşler, sözlerine şöyle devam etti:

VAR, büyük skandalları ve fahiş hataları engellemek için çıktı. Ofsayt ve çizgi kararlarında birçok şeyi çözdü ama penaltı ve elle oynama gibi yoruma açık pozisyonlarda dünyanın her yerinde tartışmalar devam ediyor. Beşiktaşlıların unutamadığı Van maçı var ya, onun gibi bir şey artık yaşanmıyor.

"MENAJERLİK SINAVLARINA ÇALIŞIYORUM"

Menajerlik sınavlarına çalıştığını belirten Arda Kardeşler, şunları dedi:

Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım.

"TV'DE YORUMCU OLMAM"

Hakem yorumculuğu yapmayacağını söyleyen Kardeşler, şöyle konuştu:

Kesinlikle hayır derim. Birincisi; o hakemler benim arkadaşlarım, yıllarca beraber çalıştık. Onları eleştirmek etik olmaz. İkincisi; zaten yeterince yorumcu var. 90 dakikalık maçı 3 saat yorumluyorlar, bazen reyting uğruna etik dışı açıklamalar yapılıyor. Mustafa Çulcu Hoca çıkıyor, başkanlığımızı yaptı, anlatıyor anlatıyor iddia edildi diyor. Arıyorsun hocam, 'ben zaten iddia edildi dedim' diyor. Seviyoruz Mustafa Hoca'yı, bizde emeği çok. Televizyon tarafı başka. O kısım bana uymayabilir.

"TÜRK HAKEMLİĞİ KÖTÜ DEĞİL"

Türk hakemliğinin kötü olmadığını söyleyen Kardeşler, şunları dedi:

Medyada abartıldığı kadar Türk hakemliği kötü durumda değil. Kötü yönetilmiyor maçlar. Sadece Türkiye'deki maçları izliyor insanlar, hatta belli maçları izliyorlar. İspanya'da da hakem hataları oluyor, İngiltere'de de var hatalar. Türk hakemleri çok kötü diyemem ama bazen çok kötü hatalar yapılıyor. Her yerde oluyor. Bu işin doğası bu. Hatayı sıfıra indiremiyorsunuz. Türk hakemleri, birçok ülkeden daha iyi. Avrupa'da şartlar daha iyi. 2016/17'de ben çıktığımda ekonomik şartlar Avrupa'ya yakındı, kovid zamanı geride kaldı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor.

"HAKEM MAAŞI 70 BİN CİVARINDA"

Hakemlerin kazançlarını açıklayan Kardeşler, şu sözleri sarf etti:

Geçen sezon maaşları biliyorum. Bu sene 70 bin lira civarında olması lazım. Türkiye'de yeni hakemin gelmeme sebebi biraz da ekonomik.

"BİR TEKNİK DİREKTÖR SOYUNMA ODASINA GELDİ"

Kardeşler ayrıca şu ifadeleri kullandı:

İsim vermeyelim, bir teknik direktör bir hışımla soyunma odasına geldi, kapıyı çaldı, eliyle tebrik ediyor ama gözüyle ateş ediyor. Berabere bitmişti o maç. Bana 'hakemler futbolu bilmiyor' dedi. Ben de ona sinirle 'ben futbolcu olmak için çalıştım, futbolu bilseydim futbolcu olurdum. Niye gelip burada hakemlikle uğraşayım, kolay değil' dedim. 'Doğru söylüyorsun, hakemlere böyle bakacağım' dedi. Ertesi hafta röportajda yine hakem eleştirdi.