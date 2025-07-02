Abdülkerim Bardakcı'dan Leman dergisine sert tepki

Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) yönelik saygısızlığı nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı, dergi hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan saygısızlığa yönelik tepkiler peş peşe gelirken Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da o isimlerden biri oldu.

"BU KUTSALA DİL UZATMAK ALÇAKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bardakcı, Leman dergisinin son sayısında yer alan karikatüre tepki gösterdi.

Bardakcı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: