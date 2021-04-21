Abdullah Avcı: Bu oyun kahramanlıkların oyunu değil

Abdullah Avcı: Bu oyun kahramanlıkların oyunu değil

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'la berabere kalan Trabzsonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Alınan beraberliğin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı açıklamalarında, “Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.

"ÜZGÜNÜM, SİNİRLİYİM"

Üzgünüm, sinirliyim. Bu oyuna odaklanacaksın. Bu oyun duyguların ve kahramanlıkların oyunu değil, o anlamda da sinirliyim. Oyunu ele almışsın ve puan kaybediyorsun, 5 haftadır.

Trabzonspor forması ağırdır ve hedefe oynayacaktır. Hedefi yakalamak üzereydik. Önümüzdeki sene hedefi yakalamak için koşacağız ve anları doğru oynayacağız.





"FUTBOL KAHRAMANLIK OYUNU DEĞİLDİR"

Şu an yediğimiz golün oyuncu değişikliğiyle bir alakası yok. Hata, hata, hata... 94 dakika her şey elinin altında. Bunun için sinirliyim. Futbol bir akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değildir.” ifadelerini kullandı.