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    Abdullah Avcı: Kısır bir maçtı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı derbinin ardından, "Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz." dedi.
    • 29.08.2022 - 00:22
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    Abdullah Avcı: Kısır bir maçtı

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

    Mücadele 0-0'lık berabere biterken iki takım da 1 puana razı oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direkörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    Avcı açıklamalarında, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Takstiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi.

    Abdullah Avcı: Kısır bir maçtı #1

    "Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç"

    İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz. 24 günde 6 maça çıktı. Maçtan memnun değilim. Kazanabilirdik ama bunu yine söylememem gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Kısır bir maçtı #2


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