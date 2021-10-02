Abdullah Avcı: Şampiyon olacağız

Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Bu takım şampiyon olacaksa ki olacak, Ömür gibi oyuncularla olacak." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Tarbzonspor, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

Maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, mücadeleden 3 puanı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı açıklamalarında, "Zemin, iyi ve uygun bir zemindi. Rakibe ve verilere göre bir takım oluşturduk. Oyun istediğimiz gibi başladı. Golü erken bulduk. 4 net gol pozisyonu ve 2'si direkten döndü. Ön oyuncularımdan kademe ve destek gelmeyince daha özgür hareket ettiler. Biz set oyunlarında final pasları yapamıyorduk. Bek orta yaptı, ön kenar oyuncusu kafa vuruşu yaptı ve gol yedik. Böyle olabiliyor. Devre arasında sakinleştik.

"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Biz Trabzonspor'uz! Oyunumuz ve oyuncu kalitemiz vardı. Penaltı oldu. Siopis kartlıydı. Berat bizim oyuncumuzdu. Ahmetcan ile başladık. Çok değerli. Abdülkadir Ömür için hep aynı şeyi söylüyorum. Bu takım şampiyon olacaksa ki olacak, Ömür gibi oyuncularla olacak." dedi.

Taraftara çağrı yapan Avcı, "Son bölümde rakip direkt oyunlar oynadı, risk alarak. Bunları 1-2'si dışında doğru karşıladık. 8. maçta 5 deplasman, 5 galibiyet ve 3 beraberlik. Puan ortalaması iyi. Oyun iyi. Neredeyse 1 sene oldu. Geçen sene bu haftalarda çok düşük puanı vardı. Giderek yükseliyor. Benim de, Trabzonspor'un da hedefleri var. Biz bu hedefe gidiyoruz. Taraftarın desteği devam etsin. Sırtımızda hissedersek onları daha farklı bir hikaye oluyor." ifadelerini kullandı.

"BEN GERİ BİLDİRİM ALIYORUM"

Oynadıkları oyunun beğenildiğni kaydeden antrenör, "Ben geri bildirim alıyorum. Sadece Trabzonsporlular'dan değil, tüm Türkiye'den. İzleyenler 'İyi ki Trabzonspor var' diyeceği bir takım! Biz buna devam edip karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.

"SONLANDIRMADA SIKINTILARIMIZ OLUYOR"

İyi yolda olduklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "Sonlandırmada sıkıntılarımız oluyor. 3'ü bulsak veya ilk yarı 2'yi bulsak farklı olurdu. Bazen oyunu, bazen oyuncuyu ve oyunu değiştiriyoruz. 11 aydır saha tekrarı ve pratikler var. Her türlü formasyona göre hareket ediyor oyuncularım. Biz taraftar desteğiyle iyi yoldayız. Bu yola destek olsunlar, sabırlı olsunlar." diyerek sözlerini noktaladı.